BM prende acusado de tentativa de homicídio em Alegrete; um homem está em estado grave e mais duas pessoas ficaram feridas

Na tarde de sábado(14), a Brigada Militar de Alegrete foi acionada para atender uma briga na rua Benvindo Montinho no bairro Vila Nova. No endereço, os policiais foram informados que a vítima já estava em atendimento na Santa Casa. Eles também informaram as características do acusado.

A briga teria iniciado às margens do Rio Ibirapuitã e depois de um desentendimento e algumas lesões,a vítima conseguiu fugir e entrar em uma residência, onde novamente teria sido atacada. O homem de 25 anos sofreu dois cortes profundos, com facão no lado esquerdo do tórax. Um indivíduo de 22 anos tentou intervir e também foi cortado no braço, assim como a irmã da vítima que ficou com um corte na mão. Eles foram levados à UPA e passaram por atendimento, mas sem gravidade.

Os policiais localizaram o acusado em via pública, com o facão usado para agredir e esfaquear as vítimas. Ele foi abordado, identificado e conduzido à Delegacia de Polícia. Em contato com Delegado regional e responsável pela DPPA de Alegrete, Valeriano Neto, foi determinado flagrante por tentativa de homicídio.

A motivação da desavença seria em razão de um furto que a vítima teria realizado na casa do acusado. Depois de ouvido, o homem de 42 anos, alcunha Costela, foi encaminhado ao Presídio Estadual de Alegrete.

A última informação sobre o homem de 25 anos, conhecido como Tati, era de que o estado de saúde era grave e iria passar por cirurgia. Um facão e uma faca foram apreendidos.