Alegretenses estarão presentes no maior encontro de idosos do Estado

Maior encontro de idosos do Rio Grande do Sul, a Convenção Sesc Maturidade Ativa, se prepara para sua 17ª edição que acontece entre 8 e 10 de novembro, em Torres.

O Sesc Alegrete confirmou a presença de 30 idosos do Grupo de Maturidade Ativa que viajam ao litoral para vivenciar dias de aprendizado, diversão e troca de experiências. Ao todo, são esperados mais de 1.350 participantes no evento, que terá já em sua abertura um show do consagrado sambista brasileiro Neguinho da Beija-Flor, no Parque do Balonismo.

A Convenção tem como objetivo promover a celebração e a integração dos idosos, com foco no envelhecimento ativo e saudável. A edição marca a retomada do já tradicional evento, superadas as dificuldades da pandemia. Além do Parque do Balonismo, a programação acontecerá também no Hotel Sesc Torres (Rua Plínio Kroef, 465) e contará com passeios externos, como uma visita aos Cânions Itaimbezinho, e várias outras atrações. Veja a programação completa abaixo.

No programa Sesc Maturidade Ativa, os integrantes são incentivados a desenvolver seus potenciais, além de realizar trabalhos comunitários e solidários. Trata-se de um movimento social organizado que tem por missão construir um novo significado para o envelhecimento, valorizando o papel do idoso na sociedade contemporânea e a prática da responsabilidade individual e coletiva.

17ª Convenção Sesc Maturidade Ativa

Data: 08 a 10/11 (terça a quinta-feira)

Local: Hotel Sesc Torres (Rua Plínio Kroef, 465) e Parque do Balonismo

Programação (os participantes serão divididos em três grupos para o revezamento das atividades diurnas)

08/11 (terça-feira)

7h30 às 14h30 – Passeio turístico nos Cânions Itaimbezinho, no Parque Nacional de Aparados da Serra (saída dos hotéis)

13h30 às 16h30 – Trilha da Saúde: oficinas e serviços (Hotel Sesc)