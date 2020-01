Colegas de motorista morto em Viamão fazem cortejo fúnebre pelas ruas de Porto Alegre

Motoristas de aplicativos que conheciam Jorge Amélio Ribeiro , morto na noite de quinta-feira (9) em Viamão, realizaram um cortejo fúnebre pelas ruas de Porto Alegre na madrugada deste sábado (11) para homenagear o colega. Ribeiro foi encontrado dentro do carro com um tiro na cabeça.

O corpo de Jorge foi encontrado dentro do carro que dirigia no bairro Valença. No local, não foram localizadas câmeras de monitoramento. Em um primeiro momento, a polícia trata o caso como latrocínio, porque o celular do motorista foi levado.