Coleta de lixo eletrônico passa ser descentralizada nos bairros; confira datas e locais

A Secretaria de Meio Ambiente (Semmam), divulga o cronograma anual da Coleta de Resíduos Eletrônicos nos Bairros. A iniciativa consiste na descentralização do serviço já realizado pela Semmam, a fim de atender aos que não podem se dirigir ao ponto central de coleta.

Abaixo, confira o cronograma na íntegra com seus respectivos locais e datas:

• 25/04 – Nilo Soares Gonçalves, Ayrton Senna I e II – Sede do Bairro Nilo Soares;

• 15/05 – Vila Nova e Rui Ramos – Praça Aracy Baiês;

• 30/05 – Vera Cruz e Cohab Vera Cruz – Praça Vera Cruz;

• 13/06 – Prado, Progresso e Vila Grande – EMEI Menino Jesus;

• 27/06 – Saint Pastous, Nossa Senhora Aparecida e Ulysses Guimarães – Praça União;

• 11/07 – Macedo, Vila Isabel e Restinga – Sede Bairro Macedo;

• 25/07 – Ibirapuitã e Promorar – Sede CAPS I;

• 15/08 – Novo Lar, Olhos D’água de Natal, Anita Garibaldi, Jardim Planalto, Kennedy e Maria do Carmo – CRAS Sul;

• 29/08 – São João, Assunção, Medianeira e Independência – em frente ao CTG Lanceiros de Canabarro;

• 12/09 – Santos Dumont, Dr. Romário e Palma – em frente a UBS Dr. Romário;

• 26/09 – Boa Vista – Praça da Boa Vista;

• 10/10 – Getúlio Vargas e Nova Brasília – Grupo Tradicionalista Os Tauras;

• 29/10 – Santo Antônio e Canudos – Entrada do Bairro Canudos (Venâncio com a Dr. Lauro);

• 08/11 – Inês, Atlântida, Lara e Fênix – em frente ao Clube Subtenentes e Sargentos;

• 21/11 – Bairro Saudade.