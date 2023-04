Alegretense acalentou por 41 anos o sonho de conhecer sua terra: “foi emocionante “, disse

Share on Email

“Foi muito emocionante. Falei com algumas pessoas que meus pais tinham passado contato. Fui em eventos, vi apresentação , tudo muito lindo”- descreveu a alegretense Milena Thom Santana Philipp.

Aos 41 anos, ela realizou o que descreveu ser o maior sonho de sua vida – conhecer a sua cidade natal. Milena entrou em contato com o PAT antes mesmo de chegar na cidade, ela expôs a curiosidade diante de tudo que ouvia ao longo dos anos sobre as tradições gaúchas.

Ela reside em Maringa- PR, desde que completou seu primeiro ano de vida. O pai de Milena nasceu em Braço do Norte Santa Catarina e a mãe é de Maringa, cidade onde eles se conheceram devido a profissão do pai da alegretense. O progenitor dela atuava no, à época, banco Finasa, por esse motivo, esteve por u tempo na 3ª Capital Farroupilha.

Neste período, em 1982, nasceu a alegretense Milena que saiu muito cedo, por motivo de outra transferência do pai, desta vez, para a cidade onde está até hoje.

Desde muito cedo, a curiosidade de Milena sobre sua terra natal despertou o grande desejo de conhecer Alegrete. Ela comenta que sempre conversava muito com o progenitor e o sonho de vir para o Sul era uma das promessas que não pode ser cumprida em decorrência do falecimento dele, em 2021, durante a pandemia devido à Covid-19.

A alegretense acrescentou que o esposo Guilherme Curt Philipp foi o responsável pela concretização do desejo que a tirava da zona de conforto desde criança.

Ela chegou em Alegrete na tarde de sexta-feira e retornou para Porto Alegre no domingo, depois para casa.

Ao descrever a experiência, ela disse que chorou muito de emoção ao passar em frente a casa onde os pais residiam, também, falou com algumas pessoas que conseguiu os contatos em razão dos nomes informados pelos pais. Eu revi algumas pessoas que fizeram parte da vida deles.- comentou.

“Realizei um sonho de conhecer minha terra natal! Me emocionei muito de passar pela entrada da cidade, ver o hospital e a casa onde nasci, conhecer alguns vizinhos da época! Sexta e sábado conversei com alguns amigos dos meus pais.

Cidade com muita história, que a cultura e a tradição passam de pai pra filho. Gostei muito de ver essa proposta de vida. O que mais me chamou atenção foram os prédios antigos, e a cidade imaginava menor”- acrescentou.

Milena programou a vinda para conseguir acompanhar a festa mais tradicionalista na cidade, por esse motivo esteve aqui durante a Campereada 2023. Ela ficou encantada com tudo que viu.