CTG Sentinela do Ibicuí vai comemorar 55 anos

O CTG Sentinela do Ibicuí do Mariano Pinto comemora os seu 55º aniversário e a data vai ser lembrada no próximo dia 21 de abril, com uma variada programação. A única entidade daquela região de Alegrete que, recentemente, foi reativado com objteivo de congregar moradores em eventos, cursos e outras atividades.

Os 55 anos do CTG vai iniciar com acampamento a partir das 14h

e haverá, aos participantes, que forem prestigiar o aniversário, jantar campeiro. Dentre as atividades campeiras haverá pealo a pé em duplas, laço em duplas na vaca mecânica e logo após uma raspada, se houver tempo.

O dia vai encerrar com um baile às 22h com grupo Que Barbaridade. E no domingo dia: 23 – às 9h acontece a classificatória do laço duplas na Vaca Mecânica, depois missa crioula, batizado e churrasco.

Recentemente, mulheres da comunidade do Mariano Pinto e convidadas fizeram a primeira cavalgada da mulher que intregou a programação da Semana Municipal da Mulher realizada pela Câmara de Vereadores.