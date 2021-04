Coleta de resíduos eletrônicos em Alegrete prossegue nesta quinta-feira

Compartilhe















As ações descentralizadas de coleta de resíduos eletrônicos, realizadas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, na Zona Leste, no bairro Santos Dumont e nos bairros Vera Cruz, Emílio Zuñeda e adjacências, atingiram o objetivo proposto, assim a população pode descartar de maneira correta os resíduos eletrônicos.

E, nesta quinta-feira (15), acontece mais uma ação em parceria com a Empresa Natussomos, das 8h às 16h, na Avenida Freitas Valle, lateral do Centro Cultural.

O diferencial desta coleta no centro da cidade, será um ponto de coleta para o recebimento de agasalhos da Campanha do Agasalho 2021.

Outra facilidade divulgada pela secretaria é de que a partir de agora, a população pode entregar resíduos eletrônicos diariamente na sede da Secretaria de Meio Ambiente, de segunda à sexta-feira, das 7h30 às 13h30, na Avenida Assis Brasil, 930.

A lista de material a ser coletado é bem ampla, com mais de 45 itens que vão desde aparelhos de som, telefones convencionais e celulares, computadores, lavadoras, secadoras, notes e aparelhos de TV. Além do recolhimento, a equipe estará orientando sobre o descarte correto desses resíduos.

Então, nesta quinta-feira, é o dia da população levar equipamentos que estão em desuso em casa. Aparelho de som; ar condicionado, split, aquecedores; baterias; bebedouros; cabos e fios; cafeteira, liquidificador, batedeira; calculadoras; carregadores em geral; celulares e telefones no geral; centrais telefônicas; chuveiro; CPU; DVD e vídeo cassete; estabilizadores e nobreak; fax; ferro elétrico; fontes de microcomputadores; forno elétrico; freezer; geladeira; HD; impressoras e scanners; lavadora de roupa, secadora de roupa e centrífugas; linha branca; máquina de escrever; máquina de lavar louça; microondas; modem; monitores CRT e de LED; mouse; notebook; pen drive; placas em geral; plástico ABS/PP/PS; receptores; roteadores; servidores; térmicas; teclados; TV de tubo, LED e LCD; torneiras; unidade de CD, DVD e disquete.

