Vereador Luciano Belmonte protocolou pedido de 100 mil da Câmara para comprar cestas básicas

O vereador Luciano Belmonte (PP) protocolou, na Câmara, o pedido de 100 mil reais do orçamento do Poder Legislativo para aquisição de cestas básicas. O pedido foi protocolado na sessão do último dia 12.

De acordo com o vereador, esse valor se for liberado será repassado para a Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social, responsável pela manutenção dos quatro CRAS do Município, serviço que distribui cestas alimentares a quem tem CAD- único e realmente necessita.

Com a pandemia aumentou a quantidade de famílias sem emprego ou alguma renda, em Alegrete, que buscam os serviços da Promoção Social, como alimentos, informou o vereador.

O pedido foi assinado pelos vereadores Bispo Enio, Fabio Bocão, Firmínia Soares, João Leivas, Glênio Bolssom e Vagner Fan .Ele entende que o Poder Legislativo, também, pode ajudar quem mais precisa neste momento de dificuldades de muitas pessoas com mais de um ano de pandemia, em que tudo mudou e submeteu muitas as pessoas a grandes dificuldades, conforme o vereador.

Vera Soares Pedroso