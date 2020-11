Situação “embaraçosa ” entre casal e cunhada acaba no Plantão da DP

Na madrugada da última sexta-feira(27), por volta das 2h30min, uma guarnição da Brigada Militar foi acionada através do 190, com a denúncia de violência doméstica. A residência fica localizada na região central da cidade.

No endereço, os policiais fizeram contato com a moradora de 36 anos que relatou aos PMs a situação um pouco “embaraçosa”. Ela disse que estava ingerindo bebida alcoólica, em sua casa, com a irmã e o companheiro. Em determinado horário, a irmã foi para o quarto, mas pouco tempo depois a chamou para relatar que o cunhado teria entrado no quarto e tentou tocá-la.

Ao saber da atitude do companheiro, a vítima foi tirar satisfação e o mesmo negou. Por esse motivo, entraram em briga corporal. O casal foi encaminhado à Delegacia de Polícia e realizado o registro por vias de fatos. A vítima não quis representar contra o companheiro e tampouco solicitou Medidas Protetivas.