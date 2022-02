Coletivo Multicultural abre clube de Xadrez em Alegrete

A partir de março, sempre aos domingos, as 16h, o ponto de cultura abrirá as portas para os praticantes desse jogo milenar. O clube é destinado para quem quer aprender a jogar, praticar, conhecer mais sobre o jogo, assistir documentários e também participar de torneios. O clube será coordenado por Dieison Fantineli.

Xadrez no coletivo multicultural

Para participar basta enviar e-mail com nome e telefone para coeltivomulticultural@gmail.com. O clube terá a mensalidade de 10 reais para utilização nos projetos sociais do coletivo.

O Xadrez é um esporte, também considerado uma arte e uma ciência. Pode ser classificado como um jogo de tabuleiro de natureza recreativa ou competitiva para dois jogadores (as), sendo também conhecido como Xadrez Ocidental ou Xadrez Internacional para distingui-lo dos seus antecessores e de outras variantes atuais. A forma atual do jogo surgiu no sudoeste da Europa na segunda metade do século XV, durante o Renascimento, depois de ter se desenvolvido a partir de suas antigas origens persas e indianas.

O Coletivo Multicultural é uma instituição sem fins lucrativos que desenvolve projetos nas áreas da Cultura, Educação e Ação Social no município de Alegrete.

O Coletivo esta localizado na rua Maximino Marinho, 270. Bairro: Emílio Zuneda. Alegrete / RS

Mantém em funcionamento a sua sede devido ao apoio das seguintes empresas e pessoas:

Óptica Pampa, CAAL Centro Comercial, 23 Pub Bar, CAAL, Casa Rezende, Izolan Calçados, Master Sonorizações, Erasmo Guterres Silva, Maria do Horto Salbego, Preta Mulazzani, Cláudia da Costa Rizzatti, Maria Cristina Graeff Wernz, Gilmar de Lima Martins, Virgínia do Rosário, Vagner Souza, Paula Patrícia Moura, Fernanda Broll Carvalho, Newton Santos, Aliriane Almeida, Rosane Grisa, Luiz Felipe Schervenski, Fernando Correa de Miranda, Fani Tess, Paula Quilião, Silvio Souza e Jader Mayer da Silva.