Prefeitura e STEMA participam de reunião da AMFRO que trata do reajuste federal aos professores

A portaria, assinada pelo ministro da Educação, Milton Ribeiro, e pelo presidente Jair Bolsonaro, eleva de R$ 2.886 para R$ 3.845 o piso salarial nacional da categoria, com um reajuste de 33,23%.

E baseado nesse número que os professores municipais estão reivindicando à Prefeitura o reajuste de seu salário.

Em janeiro, a Prefeitura de Alegrete concedeu o reajuste da inflação de 2021 que soma 10, 16% em cima do básico de cada servidor municipal.

Mas na verdade o que os professores buscam é o índice anunciado pelo Governo Federal disse o presidente do STEMA, Bolívar Marini. Eles participam da reunião da AMFRO em Itaqui, onde esse assunto esteve em pauta.

O procurador do Município, Daniel Biachi Rosso junto com prefeito em exercício, Jesse Trindade, secretários de educação, finanças e mais o representante do STEMA vão a Itaqui onde esse assunto vai ser discutido pelos prefeitos, secretários de educação, finanças dos municípios que integram essa associação.

Rosso explicou que o Governo Federal assinou o reajuste, mas não banca todo o percentual, deixando aos municípios que paguem 35% desse total, o que é inviável, porque o orçamento desse ano está fechado desde o final de 2021, esclareceu e, também, porque vai incidir diretamente na Lei de Responsabilidade Fiscal que os municípios devem cumprir.

O objetivo é fazer através da AMFRO que o Governo banque todos os 33,23%, senão será muito difícil de cumprir, ponderou o procurador do Município de Alegrete.