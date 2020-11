Coletivo Multicultural resiste, reinventa-se e estrutura-se em nova Sede

Desde setembro deste ano, o Ponto de Cultura Coletivo Multicultural, está funcionando em nova sede. Localizado à rua Peru, 28 – Esquina com a Maximiliano Marinho – Bairro Emílio Zuneda, o espaço vem sofrendo adaptações para melhor atender a comunidade pós pandemia.

Durante 5 anos, o ponto de cultura funcionou em tríplex localizado na rua Barros Cassal, 2160. Nesse espaço desenvolveu inúmeros projetos sócio-culturais, nas linguagens do cinema, teatro, artes plásticas, literatura e música. Porém, devido à crise enfrentada pela pandemia, não conseguiu manter seu aluguel e precisou mudar de sede, que permitisse um valor mais em conta.

Para surpresa do grupo de militantes culturais do coletivo, o novo espaço oferece condições que o antigo não oferecia, como pátio, ambiente arborizado e acessibilidade total para cadeirantes, que agora poderão interagir em qualquer sala do coletivo.

O novo espaço ainda está sofrendo adaptações, mas já conta com a tradicional Geloteca Literária, que tem distribuindo livros para a comunidade, Brechós de roupas e livros aos sábados, horta com ervas, chás e verduras, sala de recepção com sebo e vinis, sala de figurinos e adereços, sala para gravação e edição de vídeos, espaço de lazer para reuniões e cine pocket com capacidade para 15 lugares. Em breve o Coletivo iniciará o projeto “Casinhas Literárias” em parceria com a Biblioteca Pública Mário Quintana.

Para se manter em funcionamento o Coletivo Multicultural conta com o apoio das seguintes empresas e pessoas: Pampa Óptica e Relojoaria, CAAl, 23 Pub Bar, CAAl Centro Comercial, Jornal Gazeta de Alegrete, Escritório Contábil Pinheiro e Mulazzani, Izolan Calçados, Loebler Assessoria, Casa Rezende, Paulo Antônio Berquó Farias, Erasmo Guterres Silva, Amanda M. Melo, Maria de Fátima Mulazzani, Alexandre Alderette Alves, Cláudia da Costa Rizzatti, Maria Cristina Graeff Wernz, Fani Tess, Gilmar Martins, Maiara Trombini, Virgínia do Rosário, Vagner Souza, Luiz Felipe Schervenski Pereira, Imobiliária Alegrete, Rosane Grisa, Fernanda Broll Carvalho, Paula Patrícia Moura, Espaço Recriar, Cidão Tattoo, Marlove Muniz e Nathalia Lopes.