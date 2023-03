Coletivo Multicultural traz novidades em 2023

Em outubro de 2014, o Coletivo Multicultural teve seu início. Gestado pela Associação Cultural dos Mensageiros, é um dos 83 pontos de cultura do nosso estado.

A sede, localizada na Maximino Marinho, 270, desenvolve projetos socioculturais que envolvem a linguagem do teatro, do cinema, da literatura, das artes plásticas e da música. Todos os colaboradores que desenvolvem as atividades são voluntários, possuem emprego, compromissos, mas dedicam seu tempo às questões humanitárias.

Logo do Coletivo Multicultural

Atualmente, são muitos os parceiros do Coletivo, que auxiliam nos eventos, todos são essenciais para a continuidade do projeto. Em 2022, desenvolveram as seguintes ações: Projeto Luz, Câmera, Educ(Ação); clube de xadrez; Cartas de Afeto – Caminhos para a Liberdade; casinhas literárias; gelotecas; noites poéticas; Sociedade Literária Rui Neves (SLRN); oficina de teatro com surdos; Semana Municipal do Livro e da Leitura; festa junina; limpeza da praça e campanha do tênis.

Em 2023, o Multicultural pretende seguir os passos do ano anterior e acentuar os empreendimentos de cunho social que possam beneficiar a comunidade. Os eventos fixos permanecerão e retornarão a partir de março, como a Sociedade Literária Rui Neves, no segundo sábado de cada mês. Os encontros são gratuitos e têm como foco a escrita criativa. Haverá o lançamento do primeiro livro da SLRN: Sedimentos.

Projeto Cartas de Afeto

Os interessados podem conferir tudo o que ocorre no Multicultural pelas redes sociais.

