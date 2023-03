Inscrições para Processo Seletivo Simplificado do IFFar até dia 12

As inscrições vão até o dia 12 de março, realizadas pela internet e de forma gratuita. O candidato deverá acessar o portal do processo seletivo, através do link: https://ingresso.iffarroupilha.edu.br/graduação, realizar seu cadastro e o preenchimento do formulário de inscrição.

Ao final desta notícia, nos anexos, estão disponibilizados o Edital da seleção bem como o guia de inscrição, documento que auxilia os candidatos a realizarem seu cadastro e inscrição no sistema.

A seleção será realizada com base nas notas do ensino médio. O candidato deverá informar as notas dos três anos do ensino médio, referente às disciplinas de Língua Portuguesa e de Matemática.

O candidato ou candidata que concluiu seus estudos pelo ENCCEJA ou ENEM, também poderá participar da seleção, devendo primeiramente, fazer o cálculo de conversão das notas obtidas nos exames através da fórmula informada no Anexo VI do Edital Nº 063/2023.

No Campus Alegrete são oferecidas vagas nos cursos de Bacharelado em Zootecnia; Licenciaturas em Ciências Biológicas, Matemática e Química; e Tecnologias em Alimentos, Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Produção de Grãos.

O curso de Bacharelado em Agronomia oferece inscrição apenas para o cadastro reserva. Havendo o surgimento de vagas oriundas do desligamento ou desistência de alunos ingressantes, poderão ser chamados os candidatos inscritos no cadastro de reserva.

O candidato que necessitar tirar dúvidas e/ou obter mais informações deve entrar em contato, exclusivamente, por e-mail: ([email protected]).

