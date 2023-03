Colheita do arroz avança e atinge mais de 35% na região

Share on Email

Na semana que passou o levantamento do Instituto Rio Grandense do Arroz apontou a evolução da colheita no Estado.

Segundo dados, o Instituto apurou que 208.429 hectares foram colhidos, o que representa 24,81% da área total semeada (839.972 ha). Duas das seis regionais arrozeiras já ultrapassaram os 30% de área colhida.

A Fronteira Oeste é a mais adiantada, com 89.524 hectares colhidos, o que representa 35,65% da área total semeada de 251.096 ha. A Campanha registra até o momento 37.347 ha, o que representa 30,48% dos 122.548 ha semeados. Já a Planície Costeira Externa está com 26.843 ha colhidos, atingindo 28,58% do total de 93.927 ha.

A região Central apresenta 22.899 ha, o que significa 20,44% dos 112.051 ha semeados. A Planície Costeira Interna tem 20.794 ha colhidos, com 16,94% da área semeada de 122.767 ha. E a Zona Sul alcança 11.022 ha, com 8,01% de 137.583 ha.

Os dados foram tabulados pela Divisão de Assistência Técnica e Extensão Rural, a partir de informações colhidas junto aos produtores pelas equipes dos Núcleos de Assistência Técnica e Extensão Rural (Nates) do instituto.

Foto: reprodução