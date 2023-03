Projeto Identidade Gaúcha encerrou neste domingo no CTG Farroupilha

Ele é um gaúcho que está trabalhando com alpaca e realiza lindos trabalhos. Também já atuou com o couro. O trabalho no artesanato, profissionalmente, iniciou em 1995. Na oficina, Sorro demonstrou como se faz uma fivela.

Na sequência, ocorreu apresentação de uma aula de chula, com duas crianças, coordenada pelo chuleador Rafael Machado. O tradicionalista já representou a cidade em vários eventos no estado, onde também já foi campeão. Todos integrantes do Grupo Nativista Ibirapuitã.

Diretor da Cultura do Município, Rodrigo Guterres, falou da alegria do evento estar acontecendo em Alegrete. Entre as informações acrescentou todas as buscas para investimentos na Cultura do Município.

Complementando a fala, o Prefeito Márcio Amaral agradeceu a realização do evento e falou que o final de semana foi de muitas propostas, em que tiveram algumas mudanças ou cancelamentos em decorrencia da chuva, mesmo assim, isso demonstra o quanto Alegrete está crescendo na cultura.

O objetivo do evento é fortalecer a cultura gaúcha através de oficinas culturais e shows musicais, o evento foi gratuito ao público, com tradução em libras e transmissão ao vivo. O projeto teve o intuito de fazer com que a comunidade realizasse uma imersão dentro da cultura gaúcha, podendo participar das oficinas e assistir aos shows totalmente gratuitos.

O projeto tem o financiamento do Governo do Estado do Rio Grande do Sul – PRÓ-CULTURA.

Para encerramento, o show com Cristiano Quevedo. O palco do projeto foi o CTG Farroupilha.

A 3ª edição do Projeto Identidade Gaúcha ocorreu nos dias 18 e 19 de março.