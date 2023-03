Fronteira Internet traz para você o melhor em conectividade!

Share on Email

Não é preciso escolher entre velocidade e preço, tenha os dois ao seu lado. Na Fronteira Internet você tem qualidade em tempo integral. Além de velocidade e estabilidade, facilidade na hora da contratação, sem burocracias.

Venha ser fronteira internet 100% fibra óptica!



Confira nossos planos :

▫️200MB -R$ 89,90

▫️400MB – R$ 99,90

▫️600MB- R$ 129,90

▫️800MB- R$ 149,90

▫️1 GIGA- R$ 199,90



Agora a fronteira internet trabalha com com planos de internet +TV.

Para mais informações entre em contato com (55) 3421-3642 ou pelo whats (55) 98446-7427 e (55) 98446-4523



Estamos localizados em dois endereços :

Av. Assis Brasil, n°303 zona centro

Av. Tiaraju, n° 521 sala 4 Zona leste

FRONTEIRA INTERNET 100% FIBRA ÓPTICA!