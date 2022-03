Colisão entre caminhão e Gol, com placas de Alegrete, deixa dois feridos na BR 290

Um idoso, de 68 anos, que estava no Gol, com placas de Alegrete, teve fratura exposta na perna esquerda. Ele foi socorrido pela ambulância do Samu de Alegrete e encaminhado à Santa Casa do Município.

Conforme o repórter Kinder da Sulamérica, a colisão foi entre um caminhão com placas de Santa Catarina e o Gol.

O acidente foi a cerca de 52 km de Alegrete sentido decrescente da rodovia, por volta das 17h30min, desta segunda-feira(14).

Um outro passageiro que estava no Gol foi levado para o hospital de Rosário do Sul.

A Polícia Rodoviária Federal de Alegrete atendeu a ocorrência. O Corpo de Bombeiros também auxíliou no atendimento.

Não há mais detalhes sobre o acidente, até o momento, pois a equipe da PRF, ainda, está realizando o atendimento. O Gol de Alegrete ficou destruído.

As imagens são do repórter Kinder da Sulamérica de Rosário do Sul. Em instantes, mais detalhes deste grave acidente.