Colisão entre carro e moto em Alegrete deixa motociclista ferido

Segundo informações da Brigada Militar, o condutor do Corsa trafegava na rua Dr. Plinio Brasil Milano e se preparava para entrar na Avenida Alexandre Lisboa quando colidiu com a motocicleta.

A moto, conduzida por um homem de 44 anos, seguia na via preferencial no sentido centro-bairro. Com o impacto, o motociclista sofreu escoriações e foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). No Corsa, não houve registro de feridos.

Ambos os veículos sofreram danos materiais. A Brigada Militar está apurando as circunstâncias do acidente.