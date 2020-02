Colisão entre dois carros deixa sete pessoas feridas em Porto Alegre

Um acidente envolvendo dois carros na madrugada deste domingo (16) deixou sete pessoas feridas em Porto Alegre. De acordo com a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), um Tempra, com placas de São José do Herval, trafegava na Avenida Oscar Pereira, no sentido bairro-centro, quando atingiu um Fiesta, com placas de Porto Alegre, que vinha na direção contrária.