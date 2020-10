Colisão entre dois veículos, na Avenida Assis Brasil, deixa carona ferida

Compartilhe















Uma mulher, de 37 anos, que estava na carona do Gol foi encaminhada à UPA pelo Samu. Ela teria sofrido lesões.

Segundo informações da Brigada Militar, o relato do motorista da Parati foi de que ele trafegava na Avenida Assis Brasil, sentido centro/bairro e próximo aos Blocos do BNH, o condutor do Gol teria parado de forma abrupta. Sem conseguir parar, mesmo freando, colidiu na traseira do carro.

O motorista da caminhoneta não se feriu, assim como os outros dois passageiros.

Já o homem, de 40 anos, que dirigia o Gol disse aos policiais que um outro carro parou, sem sinalizar, na sua frente e ele teve que frear quando foi atingido pela Parati que estava atrás.

O Gol teve avarias consideráveis e a caminhoneta também ficou com danos na dianteira.

O veículo que teria sido o primeiro a parar, saiu do local e não foi localizado, até o momento da postagem.

A Brigada Militar atendeu a ocorrência por volta das 19h40min, desta terça-feira (20).