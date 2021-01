Colisão entre moto e caminhonete na Avenida Ibicuí

Compartilhe















No início da tarde desta quinta-feira(14), um acidente entre uma moto Honda e uma caminhonete S10, deixou um homem com lesões leves, segundo relato de testemunhas.

O acidente aconteceu, na Avenida Ibicuí, próximo à Ponte Borges de Medeiros, em Alegrete. Segundo informações da Brigada Militar, os dois veículos trafegavam no mesmo sentido bairro/centro. Antes da entrada da Ponte, o condutor da S10 realizou a conversão à esquerda para retornar sentido Zona Leste. Momento em que o motociclista chocou-se na caminhonete.

O policial militar observou que o local onde o motorista da caminhonete fez a manobra é faixa dupla contínua, portanto, proibido realizar a conversão. O motociclista foi socorrido pelo Samu e encaminhado à UPA. Não havia mais detalhes do estado de saúde do mesmo. Os dois veículos tiveram avarias, entretanto, a moto de grande monta. A Brigada Militar atendeu a ocorrência com apoio da Guarda Municipal.