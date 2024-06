Dia Mundial do Meio Ambiente movimenta o Parque Porto do Aguateiros em Alegrete

O evento, em parceria com a Unipampa e o IFFar, ocupou o amplo espaço do parque. Estudantes e professores de escolas da cidade participaram e interagiram nas atividades.

O objetivo, segundo a secretária Gabriela Segabinazzi, é fazer com que mais pessoas conheçam o meio em que vivemos, interajam com ele e, mais do que isso, ajudem a preservá-lo. Nossa casa natural compreende a fauna, flora e rios.

O prefeito Márcio Amaral, o vice-prefeito Jesse Trindade e secretários municipais visitaram a programação do Dia Mundial do Meio Ambiente no Parque Porto do Aguateiros. O trabalho continua à tarde com mais atividades, todas referentes aos cuidados e à preservação do ecossistema natural.

