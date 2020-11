Colisão envolve dois veículos em semáforo da General Sampaio

O acidente ocorreu na esquina das ruas General Sampaio com Venâncio Aires, em Alegrete. Os dois veículos tiveram avarias consideráveis e foram removidos pelo guincho.

Uma colisão envolvendo dois veículos foi registrada na tarde deste sábado(14), no Centro, em Alegrete. O acidente ocorreu por volta das 14h, na esquina das ruas General Sampaio com Venâncio Aires.

De acordo com o motorista do Prisma, ele trafegava pela General Sampaio. Ele citou que a sinaleira estava no sinal amarelo e quando foi passar foi atingido pelo Toyota Etios. Com o impacto, o veículo foi parar em cima da calçada e colidiu na sinaleira. Já o relato da condutora do Toyota Etios, foi de que, ela trafegava na rua Venâncio Aires e o sinal estava verde. Ao avançar teve a frente cortada pelo motorista do Prisma e não conseguiu evitar o acidente. Ambos os ocupantes dos veículos nada sofreram. A proprietária do Etios tem 29 anos e do Prisma 20 anos. A Brigada Militar foi a primeira a chegar no local e repassou a ocorrência à Guarda Municipal.

