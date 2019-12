Colisão frontal entre carro e caminhonete na BR-285 deixa dois mortos e duas pessoas gravemente feridas

Com a força do impacto, veículos caíram por cerca de 30 metros em uma ribanceira.

Uma colisão frontal entre dois carros deixou duas pessoas mortas e duas gravemente feridas na BR-285 em Santa Bárbara do Sul, noroeste do Rio Grande do Sul. O acidente ocorreu

por volta das 5h30min da madrugada desta terça-feira (24). Com o impacto da batida, os dois veículos caíram por cerca de 30 metros em uma ribanceira, em um local que fica distante 500 metros do acesso ao município.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão foi entre uma caminhonete e um Corsa com placas de Carazinho. Ainda não foi informado de qual município é o outro veículo. O condutor do Corsa morreu no local e a passageira foi encaminhada em estado grave a um hospital da região, onde não resistiu aos ferimentos e morreu em atendimento médico. A informação foi confirmada pelo Hospital de Santa Bárbara do Sul.

O condutor da caminhonete permanece em Santa Bárbara do Sul, e o passageiro, também gravemente ferido, foi encaminhado para Cruz Alta. A PRF ainda não divulgou os nomes das vítimas e as causas do acidente ainda estão sendo apuradas. Fonte: Gaúcha/ZH