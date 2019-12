Visual Óptica reinaugura em novo espaço

Presentes de natal são muito bem-vindos, principalmente quando o presente é pensando naqueles que confiam no trabalho desenvolvido. Foi assim que após um ano e meio da inauguração da empresa em Alegrete, o empresário Pedro Basilla, que atua no segmento há três décadas na cidade de Uruguaiana, decidiu investir num novo espaço da empresa em Alegrete.

No último dia 17 de dezembro, a Visual Óptica, promoveu um coquetel de reinauguração, em uma estrutura mais ampla, moderna, com ambiente climatizado, repleto de requinte e bom gosto com as últimas tendências no segmento óptico.

A comemoração contou com a presença de amigos, clientes e imprensa, que foram manifestar felicitações a equipe e aproveitaram para conhecer as novidades. O evento estendeu-se até o final da tarde num clima descontraído e harmonioso envolvidos na magia do Natal.

A Visual Óptica desde a sua inauguração trouxe um novo conceito de inovação, tecnologia, com laboratório próprio com o mais alto padrão de qualidade. O novo espaço está localizado na Galeria Alegrete Center na Rua Barão do Cerro Largo e visa oferecer aos clientes conforto, atendimento personalizado com profissionais qualificados e tecnologia de ponta.

Visual Óptica agradece a comunidade pela receptividade e confiança desejando que em 2020, todos juntos possam enxergar a vida com bons olhos, nutrir bons sentimentos de amor, paz e prosperidade.

Boas Festas!

Visual Óptica – A sua casa dos óculos!

Endereço: Barão do Cerro Largo 1164/ Galeria Alegrete Center.

Telefone: 34221322

Aline Menezes