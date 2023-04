Colisão frontal resulta em morte de passageira na BR 290, em Rosário do Sul

Share on Email

Os veículos envolvidos são uma van Fiat Ducato com placas de Canoas e um Corolla, com placas de Rosário do Sul. A vítima fatal era natural de Jaguarão.

As causas do acidente ainda estão sendo averiguadas, porém informações dão conta de um terceiro veículo envolvido que ao tentar realizar uma ultrapassagem ocasionou o acidente. Este veículo evadiu-se do local.

Equipes dos Bombeiros e SAMU apoiaram no atendimento no local.

O trânsito já está fluindo normalmente no local, pois já foi finalizado os trabalhos de perícia, de remoção do corpo e dos veículos.