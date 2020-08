Homem, descontrolado, agride a mulher grávida e filha de doze anos

Compartilhe











Uma mulher grávida e a filha de 12 anos foram agredidas no início da semana. O registro foi feito na Delegacia de Polícia de Alegrete e o acusado é o companheiro da gestante.

De acordo com as informações, o casal e a filha estavam em casa quando o telefone celular do homem de 38 anos tocou. A vítima pegou o aparelho e foi até o companheiro para ele atender quando o mesmo, que estava consumindo bebida alcoólica, ficou transtornado e passou a agredi-la.

Ele segurou a mulher, grávida de dois meses, pelos braços e passou a dar cotoveladas em sua cabeça. Momento em que a filha, ao perceber o que estava acontecendo, saiu em defesa da mãe. O acusado também a agarrou pelos braços e a empurrou.

A gestante disse que esta foi a primeira vez que o homem a agrediu, ela tem 41 anos e solicitou Medidas Protetivas contra o companheiro. Mãe e filha foram à DP e, apesar das agressões, não foram constatadas lesões aparentes, conforme BO.

