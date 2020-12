Com 661 pacientes ativos, Alegrete contabiliza a 33ª morte pela Covid-19

Compartilhe















No dia em que o Rio Grande do Sul registrou mais de 10 mil casos de coronavírus, Alegrete contabiliza mais um óbito em decorrência da Covid-19 e o Município chega a 33 mortes pelo novo Coronavírus.

De acordo com a Secretaria de Saúde do Município, trata-se de uma idosa de 90 anos que internou no último dia 9, na Santa Casa de Alegrete e foi transferida para Santa Maria no dia 11, onde faleceu, na quarta-feira(23). Com esta confirmação, o Município registrou dois óbitos pelo novo coronavírus em um único dia. Na manhã de ontem, um paciente de 62 anos que estava na UTI Covid foi a 32ª vítima fatal do vírus.

Segundo o último Boletim Epidemiológico, até o momento, são 2.453 casos confirmados, com 1.760 recuperados, 661 ativos (651 em isolamento domiciliar e 10 hospitalizados positivos de Alegrete).

Dos 10 internados, 7 estão na UTI Covid e 3 no Hospital de Campanha. Alegrete tem oito leitos UTI Covid outros dois, são para casos de urgência. Por esse motivo, caso haja mais internações a tendência é que novamente pacientes terão que ser transferidos.

Foram realizados 12.645 testes, sendo 9.979 negativos, 2.453 positivos e 213 aguardando resultado. Em observação com síndrome gripal são 686 pessoas.

O RS registrou 10.447 novos casos de coronavírus na atualização do boletim da doença nesta quinta-feira (24). No total, o estado chega a 426.531 de infectados pela Covid-19.