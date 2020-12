Papai Noel vence a Covid e volta encantar crianças em Alegrete

Compartilhe















Definitivamente, este ano não foi fácil, não está sendo “tranquilo”. Porém, os desafios também mostraram a garra de cada um que buscou vencer e conseguiu. Na área do comércio ocorreram muitas dificuldades, todavia, inúmeras pessoas também inovaram e empreenderam. Contudo, o Natal é um momento de fé, de renovação e de reflexões.

Sem beijos e abraços, com máscara e distanciamento essa é a indicação da própria OMS (Organização Mundial da Saúde), mas isso, se as pessoas seguirem todos os cuidados para evitar a contaminação pelo coronavírus.

O ideal, inclusive, seria que as famílias e amigos não se encontrassem neste ano. Mas algumas ações são importantes e estão fazendo toda a diferença para muitas crianças e adultos. São as doações de voluntários.

Para falar deste período e do Natal, o PAT vai contar a história do cobrador, Valdecir dos Santos Severo de 48 anos. Mais conhecido como Furão.

Há quatro anos, ele realizou a primeira ação de Natal. Valdecir disse que sempre teve o sonho de chegar perto de um Papai Noel, mas eles pareciam muito distantes. Foi então, que sabendo a relevância da magia do Natal, para que principalmente as crianças não percam a esperança, ele se caracterizou de Papai Noel e, com cerca de 300 pacotes de balas passou por alguns bairros da cidade, onde parou, tirou fotos e conversou com a criançada. “Ver o sorriso e a felicidade de cada criança e, até mesmo, adultos em ver o Papai Noel compensa todo esforço. As balas são doações de alguns colegas e da família. Não temos um presente pra oferecer como alguns gostariam, mas a essência é manter a magia do Natal e o pacote de bala é grandioso para cada um que recebe ” – falou.

O Natal neste ano, tem um significado especial, além de toda magia que Valdecir leva às crianças. Estar vestindo a roupa de Papai Noel também é uma superação, depois de ficar sete dias internado com novo coronavírus.

Mais de quatro meses depois da alta, o cobrador ainda faz fisioterapia, ele teve 75% dos pulmões comprometidos.

Ao recordar o período no hospital de Campanha,Valdecir destaca que foram dias difíceis, embora todos os cuidados dos profissionais da área da saúde, que é exemplar, era impossível não pensar na família e não ter medos, dentre eles, o da morte. ” Sempre pensei muito na minha família. Minha esposa Roselaine e minhas filhas Nicole e Nathali. Por todos os dias duros e desafiadores, eu pensei que este ano não poderia desistir e deixar de fazer alegria das crianças. Com todos os cuidados que o momento exige, vamos entregar os pacotes de balas, são 300. Saímos pelos bairros sem ter um local específico, pois em todas as regiões encontramos sorrisos e carinho pelo fato de ter a opção de ver um Papai Noel de perto”- comentou.

A explanação do Papai Noel Comunitário foi por ter a pandemia de forma muito latente e saber o quão grave é o vírus. Por esse motivo, decidiu fazer a ação em razão de ter superado e por ter a consciência dos protocolos.

O Papai Noel Comunitário vai sair pelas ruas de Alegrete na tarde desta quinta-feira das 17h às 21h.

Para finalizar, Valdecir ressalta que assim que saiu do hospital, a esposa ficou ou cinco dias internada com a Covid-19. Por essa razão, o alerta para que as pessoas tenham responsabilidade e cuidados.

Flaviane Antolini Favero