Com 86% dos leitos de UTI ocupados, RS passa de 11,8 mil mortes por Covid-19

No dia em que a taxa de ocupação de leitos de UTI atinge 86% nos hospitais do estado , o Rio Grande do Sul chega a 11.820 mortes causadas pela Covid-19 . O número foi registrado após a divulgação de mais 49 óbitos , nesta segunda-feira (22), pela Secretaria Estadual da Saúde, que aconteceram entre 9 e 22 de fevereiro.

A proximidade do esgotamento no atendimento intensivo a pacientes com Covid-19 acontece junto a uma elevação na média móvel de mortes. Em relação a duas semanas atrás, houve um aumento de 28%.

Média móvel de mortes no RS Óbitos, em média, nos últimos sete dias 28/11

Além disso, foram identificados 2.243 novos infectados. Assim, o RS tem, desde o começo da pandemia, 606.414 casos de coronavírus.

Do total, 576.991 (95,1%) são considerados recuperados e 17.543 (2,8%) estão em acompanhamento. A taxa de letalidade é de 1,9%.

O estado realizou, além dos diagnósticos positivos, 1,72 milhão de testes, que tiveram resultado negativo.

Colapso nas UTIs

Às 15h09 desta segunda, o RS tinha 2.308 pacientes precisando de tratamento intensivo. Pelo menos 58% foram diagnosticados com Covid-19 ou suspeita de síndrome respiratória aguda grave (SRAG).

No total, a taxa de ocupação de leitos de UTI é de 86% — duas semanas atrás era de pouco mais do que 73%. Ou seja, restam 752 leitos — ou 14% da capacidade hospitalar do estado — para atender quaisquer pacientes que necessitem de hospitalização e tratamento intensivo.

Em Porto Alegre, a ocupação geral era de 95,37% às 15h. Pelo menos 465 pacientes com Covid-19 ou SRAG eram atendidos. Isto porque houve inauguração de novos leitos, como no Hospital Porto Alegre, que ainda não ocupou todas as vagas.

Já hospitais de referência para o coronavírus, como Clínicas e Conceição, atuavam com mais de 96% da capacidade, e instituições particulares, como Moinhos de Ventos, Mãe de Deus e São Lucas, operavam com 100% da capacidade.

As instituições divulgaram um manifesto, pedindo ao governo por medidas mais rígidas no combate à doença e alertado sobre a “situação de alto risco” do estado.

“A situação atual de lotação nos hospitais é a pior desde o início da pandemia. Os doentes, de todas as idades, chegam em condições cada vez mais críticas, inclusive aqueles que internam em enfermarias. Muitos destes têm necessitado de equipamentos de ventilação mecânica — itens não disponíveis em quantidade necessária”, informa o manifesto.

O RS já vacinou 420.713 pessoas, o equivalente a 3,68% da população gaúcha. Pelo menos 43.525 delas já tomaram a segunda dose da vacina.

O Brasil tem, de acordo com o consórcio de veículos de imprensa, 246,5 mil mortes e 10,1 milhões de casos confirmados.

Mortes

Alvorada (mulher, 57 anos) Balneário Pinhal (mulher, 87 anos) Bento Gonçalves (homem, 70 anos) Boqueirão do Leão (homem, 46 anos) Canela (mulher, 83 anos) Canela (homem, 70 anos) Canela (mulher, 91 anos) Canela (mulher, 77 anos) Canoas (homem, 68 anos) Canoas (homem, 77 anos) Caxias do Sul (homem, 80 anos) Cerro Largo (mulher, 55 anos) Chapada (homem, 78 anos) Chiapetta (mulher, 70 anos) Esteio (mulher, 70 anos) Estrela (mulher, 34 anos) Fortaleza dos Valos (mulher, 72 anos) Gramado (homem, 69 anos) Júlio de Castilhos (mulher, 27 anos) Lavras do Sul (homem, 80 anos) Liberato Salzano (mulher, 80 anos) Marau (mulher, 53 anos) Montauri (homem, 80 anos) Montenegro (mulher, 77 anos) Nonoai (mulher, 54 anos) Nonoai (mulher, 57 anos) Novo Hamburgo (homem, 75 anos) Paraíso do Sul(homem, 68 anos) Passo Fundo (homem, 74 anos) Passo Fundo (mulher, 67 anos) Passo Fundo (homem, 62 anos) Passo Fundo (homem, 47 anos) Pelotas (mulher, 91 anos) Porto Alegre (mulher, 93 anos) Porto Alegre (homem, 88 anos) Rio Grande (mulher, 62 anos) Santa Cruz do Sul (homem, 68 anos) Santa Maria (mulher, 72 anos) Santa Maria (homem, 83 anos) Santiago (mulher, 77 anos) Santo Antônio da Patrulha (mulher, 62 anos) São Pedro do Sul (homem, 84 anos) São Pedro do Sul (homem, 65 anos) Sapiranga (homem, 56 anos) Tabaí (mulher, 86 anos) Tupanciretã (homem, 63 anos) Tuparendi (homem, 81 anos) Uruguaiana (homem, 80 anos) Vacaria (mulher, 58 anos)

Casos

Agudo – 1 Alegrete – 6 Almirante Tamandaré do Sul – 5 Alpestre – 1 Alvorada – 19 Antônio Prado – 5 Aratiba – 1 Arroio do Tigre – 5 Arroio Grande – 1 Bagé – 7 Barão do Triunfo – 1 Barra do Ribeiro – 1 Barros Cassal – 7 Bento Gonçalves – 9 Bom Retiro do Sul – 5 Boqueirão do Leão – 61 Butiá – 1 Caçapava do Sul – 4 Cachoeira do Sul – 24 Cachoeirinha – 14 Caibaté – 1 Camaquã – 2 Campo Bom – 1 Campo Novo – 1 Candiota – 1 Canela – 109 Canoas – 46 Capão da Canoa – 5 Capão do Leão – 15 Carazinho – 42 Casca – 4 Catuípe – 1 Caxias do Sul – 11 Cerro Largo – 1 Charqueadas – 1 Cotiporã – 1 Crissiumal – 1 Cruzeiro do Sul – 9 David Canabarro – 10 Dois Irmãos – 2 Dom Pedrito – 13 Eldorado do Sul – 5 Encantado – 1 Erechim – 4 Estância Velha – 3 Esteio – 54 Estrela – 16 Fagundes Varela – 1 Feliz – 1 Flores da Cunha – 3 Garibaldi – 2 Giruá – 2 Gramado – 14 Gravataí – 33 Guaíba – 17 Guaporé – 2 Ibiraiaras – 1 Ibirubá – 3 Igrejinha – 1 Ijuí – 26 Imbé – 2 Itaqui – 1 Jaguarão – 1 Júlio de Castilhos – 1 Lagoa Vermelha – 4 Lajeado – 22 Lavras do Sul – 1 Liberato Salzano – 1 Machadinho – 1 Marau – 31 Mato Leitão – 2 Montenegro – 3 Morro Reuter – 1 Muliterno – 2 Não-Me-Toque – 26 Nonoai – 10 Nova Alvorada – 1 Nova Bassano – 1 Nova Santa Rita – 3 Novo Cabrais – 1 Novo Hamburgo – 13 Novo Machado – 3 Osório – 30 Palmeira das Missões – 14 Paraíso do Sul – 1 Pareci Novo – 1 Parobé – 3 Passo Fundo – 133 Pedro Osório – 2 Pelotas – 37 Pinheiro Machado – 1 Piratini – 1 Porto Alegre – 642 Porto Xavier – 1 Pouso Novo – 1 Quinze de Novembro – 4 Redentora – 1 Rio Grande – 4 Rolante – 8 Ronda Alta – 1 Rosário do Sul – 2 Sagrada Família – 1 Salvador das Missões – 1 Sananduva – 2 Santa Bárbara do Sul – 1 Santa Cruz do Sul – 84 Santa Maria – 14 Santa Rosa – 5 Santa Vitória do Palmar – 3 Santana do Livramento – 62 Santiago – 15 Santo Ângelo – 9 Santo Antônio da Patrulha – 1 Santo Antônio do Planalto – 3 Santo Augusto – 10 São Borja – 90 São Domingos do Sul – 8 São Gabriel – 2 São Jerônimo – 1 São José do Norte – 1 São Leopoldo – 8 São Luiz Gonzaga – 2 São Marcos – 1 São Martinho – 1 São Miguel das Missões – 1 São Sepé – 1 Sapiranga – 3 Sapucaia do Sul – 21 Sarandi – 2 Seberi – 1 Selbach – 1 Serafina Corrêa – 19 Severiano de Almeida – 1 Soledade – 1 Tapejara – 35 Tapera – 13 Tapes – 2 Tenente Portela – 1 Terra de Areia – 1 Teutônia – 3 Torres – 1 Tramandaí – 90 Travesseiro – 1 Trindade do Sul – 1 Tucunduva – 1 Uruguaiana – 7 Vacaria – 2 Vanini – 2 Venâncio Aires – 15 Veranópolis – 4 Viamão – 25 Xangri-lá – 1

A atualização teve ainda 122 casos excluídos por duplicidade, atualização ou revisão de resultado.

