Com 8º C registrado na madrugada, frio é a tendência para os próximos dias em Alegrete

Choveu menos que o normal em todo o Rio Grande do Sul na semana passada. O maior acumulado aconteceu na região de Santana do Livramento, com aproximadamente 35 milímetros.

Em Alegrete, segundo dados da Estação Alegrete da CPRM, na atualização desta segunda-feira (26), às 11 hs, foram 22,4 mm nas últimas 72 horas.

Conforme a Somar Meteorologia, nesta segunda-feira (26) foi o dia mais frio do ano em boa parte do Estado: Alegrete, RS: 8,4°C; Cambará Do Sul, RS: 6,2°C; Canela, RS: 8,0°C; Cruz Alta, RS: 8,8°C; Erechim, RS: 9,5°C; Ibirubá, RS: 9,8°C; Lagoa Vermelha, RS: 9,4°C; Passo Fundo, RS: 10,2°C; Porto Alegre, RS: 14,3°C; Quaraí, RS: 7,0°C; Rio Pardo, RS: 12,7°C; Santa Maria, RS: 9,8°C; Santa Rosa, RS: 9,8°C; Santiago, RS: 9,9°C; Santo Augusto, RS: 11,6°C; São Borja, RS: 8,9°C; São Gabriel, RS: 9,0°C; São Luiz Gonzaga, RS: 11,1°C; Soledade, RS: 8,2°C; Teutônia, RS: 10,6°C; Tupanciretã, RS: 6,9°C.

A semana deve ser de tempo seco e ensolarado em Alegrete até o sábado (1º). As madrugadas permanecerão frias com mínimas de até 10°C entre esta segunda (26) e quinta-feira (29), mas o calor da tarde voltará a predominar no fim de semana com máxima de 30°C. A partir do domingo (2), há previsão de chuva frequente. O acumulado promete ser elevado em 10 de maio.

Esta semana começa com tempo seco e madrugadas ainda frias no Rio Grande do Sul. Esperam-se novos recordes de temperatura mínima até a quarta-feira (28). No fim de semana, no entanto, o calor predominará com máximas acima dos 30°C no Oeste e Noroeste do Rio Grande do Sul.

A partir do próximo domingo (dia 2) e até pelo menos 10 de maio, um bloqueio atmosférico manterá as frentes frias chuvosas sobre o Rio Grande do Sul. O restante de arroz para colher deve ser retirado nesta semana, se possível, já que será difícil o trabalho de campo na semana que vem.

Júlio Cesar Santos Fonte: Somar Meteorologia