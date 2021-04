Prefeitura revoga Decreto de volta às aulas presencias em Alegrete

A 1ª Vara da Fazenda Pública de Porto Alegre definiu que permanece válida uma decisão liminar anterior que já havia suspendido as aulas presenciais nas escolas públicas e privadas de todo o Estado, durante a bandeira preta do modelo de distanciamento controlado, “independentemente de eventual flexibilização de protocolos” contra o coronavírus.

A Prefeitura Municipal de Alegrete publicou na noite do último dia 24, um decreto que permitia a volta às aulas presenciais aqui no Município, mas com a decisão da Justiça Estadual ele foi revogado de acordo com a Secretaria de Educação, Angela Viero. Ela disse que hoje as 18h haverá uma nova decisão da Justiça em relação ao assunto.