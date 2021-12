Com 9 equipes, Torneio “Quarentinhas” do Ibirapuitã homenageia Valter Coelho

O desportista Valter Coelho, popular Bitata deu o pontapé inicial no 1º Torneio do Ibirapuitã categoria sênior especial no último sábado (11).

Nesta edição, 9 clubes disputam no sistema todos contra todos, se classificando os seis melhores, sendo o 1º e 2º avançam direto para fase de semifinais. Um dos desportistas mais influentes no município, Valter Coelho recebe justa homenagem do torneio do seu clube do coração. O Ibirapuitã, clube do outro lado da ponte presta homenagem a um dos seus maiores presidentes, um desportista referência em Alegrete.

Na primeira rodada o Fluminense folgou e foram realizados quatro jogos. O anfitrião Ibirapuitã estreou com o pé direito. Vitória de 2 a 0 sobre o Tinga. Empate sem gols entre Vila Nova e São José e na partida do Centenário contra o SER Ceva. Fechando a rodada o Boca Jrs fez 2 a 0 no Tinga.

Jogos dos Quarentinhas do Ibirapuitã iniciou no sábado

Conforme o coordenador técnico da competição Valdir Knierin, a segunda rodada já está definida.

2ª rodada – Sábado 18 de dezembro:

15hs:

Tinga x União (Palmeiras)

Boca x SER Ceva (Honório)

Fluminense x Ibirapuitã (Estrelão)

16h30min:

Vila Nova x Centenário (Estrelão) Folga: São José

Fotos: Valdir Kniein