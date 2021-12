Unidos dos Canudos recebe homenagem, na Câmara, pelo cinquentenário da Escola

Sorrisos abertos misturavam-se à lágrimas de emoção de quem viveu a história gloriosa da verde e branca e suas grandes apresentações na avenida. A velha guarda da Escola, entre eles remanescentes do grupo fundador, assim como a geração entusiasmada que faz o presente da Unidos, sentiram a emoção brotar com força quando Sandico e Vinícius Marçal cantaram o refrão “ÔÔÔ Canudos Já chegou” grito de guerra consagrado na avenida dos vitoriosos carnavais.Era como se a escola estivesse entrando na avenida do samba.

No local reservado ao público, nomes de peso da escola, entre os quais os carnavalescos Ênio Souza, Paulo Berquó, Nelson Estigarríbia, Joceana Teixeira Neves, Marli Leivas, Tio Deca, um dos fundadores da Unidos. Dirigentes de escolas co-irmãs se fizeram presentes: Rafael Faraco, da Nós, os Ritmistas e Marcelo Alves, da Acadêmicos do Por do Sol, além da presença do micaense Ildemar Santos, o Safira.

As rainhas do Cinquentenário da Unidos também presentes, dando mais brilho ao evento: Marinna da Rocha Dorneles, rainha adulta ; Érica Pedroso, rainha juvenil e Raphaela da Costa Neves, rainha mirim.



A homenagem aos Canudos foi uma proposição do Vereador Canudense João Leivas/MDB, aprovada pelos pares da Casa. Na mesa principal, ao lado da presidente Firmina Soares, a presidente da Unidos, Ilva Maria Borba Goulart. A presença dos vereadores Anilton Oliveira, Fábio Perez Bocão, Glênio Bolsson, Luciano Belmonte , João Monteiro e Dileusa Alves. O vereador João Leivas, primeiro secretário da Mesa, assim como a presidente Ilva Borba vestiam branco, no figurino da escola.





A Trajetória dos Canudos





Na leitura do histórico, a fundação da Escola Unidos dos Canudos foi fruto do espírito criativo e do idealismo de um grupo de pessoas que, movido pelo desejo de integrar o bairro e sua cultura própria à sociedade alegretense, buscou no samba a sua vitalidade. Liderados por Darci Oviedo Cruz, Olmiro Ross Cardoso, Silvano Martins, Eli da Silva, Luiz Carlos Santos, tio Mário e Tio Deca, Canudos cresceu, conquistando a simpatia do povo. Durante sua trajetória de 50 anos, seus objetivos foram paulatinamente alcançados: representar o bairro nos eventos carnavalescos da cidade e servir como entidade de lazer, cultura para o seu povo. Hoje,a Unidos dos Canudos é uma escola adulta, grande na sua humildade e, possui o invejável título de Tri-campeã do Carnaval.

Unidos dos Canudos recebe homenagem na Câmara pelo cinquentenário da Escola



Canudos é uma legenda, uma história que se repete nos ritmos incomparáveis da maior festa popular. Com sua sede própria, situada na Rua Duque de Caxias, 716, a Escola desenvolveu importantes projetos sociais como o ‘Canudos Amanhã’ e busca desenvolver ainda mais projetos que contemplem a comunidade do bairro e adjacências.



A presidente da Unidos, Ilva Goulart, recebeu da Câmara Municipal certificado de reconhecimento pelo transcurso de 50 anos da escola.. Na tela, rodou um vídeo com a memória da escola.

Palavras Enaltecedoras



Todos que se manifestaram na tribuna, enalteceram a escola cinquentenária e sua contribuição para o fortalecimento da cultura popular.



Impossibilitado de comparecer, o vereador Moisés Fontoura enviou mensagem por escrito parabenizando a escola Unidos, afirmando que Canudos rompeu fronteiras e colocou Alegrete no mapa dos carnavais da América. Também destacou os projetos sociais da escola.



O vereador Fábio Perez Bocão disse na tribuna que Canudos não é somente uma escola. É mais do que uma religião, é paixão que não se explica.

Vereador Glênio Bolsson, em sua fala, disse que Canudos é uma marca viva de nosso carnaval, uma escola rica em pessoas, lembrando nomes que fizeram a história da Unidos como popular Museu, Mestre Cacaio, Darci Cruz. Canudos é alegria, é a legítima representação da festa popular brasileira. Canudos é inclusão, é diversidade, completou.

Em sua participação na tribuna, a vereadora Dileusa Alves parabenizou a escola por seus 50 anos e reforçou o apelo para que o samba não morra. É preciso trazer de volta toda a motivação para isso.

O vereador João Monteiro contou que ao chegar em Alegrete não tinha noção do que era o carnaval da cidade. E logo estava na avenida puxando uma ala, com um apito e uma cartola. Foi assim que conheceu o carnaval de Alegrete e como ele funcionava disse.E observou ser importante o espaço para o carnaval, não só como homenagem, mas marcar presença. Que o momento sirva de reflexão para conferir como as coisas acontecem. Pediu o retorno de nosso carnaval.



Vereador Anilton Oliveira declarou que ele e seus irmãos não são canudenses, por serem da Cidade Alta, mas que tem irmãos de coração que são da Unidos: Berquó, Sivens, Rui Messias e tantos outros. Depois de historiar sobre a origem do nome Canudos, ligado a um município baiano, o vereador Anilton afirmou que a Unidos dos Canudos é uma busca de inclusão, uma demonstração de diversidade. E que vai continuar sendo como as demais escolas, símbolo na luta pela igualdade, contra o preconceito e a discriminação racial porque ser do samba é ser contra o racismo.



O autor da proposição em homenagem à Unidos, vereador João Leivas, na tribuna disse que a Escola é local de inclusão, de amizade e de cultura. “A Escola faz parte da história da gente”, Acrescentou, numa referência carinhosa a sua mãe, Marli Leivas, canudense da gema. Leivas ainda pronunciou que o carnaval não tem cor porque a maior cor é a inclusão. Marcar o centenário é marcar o samba, portanto, não vamos deixar o samba morrer. Vida longa Canudos, desejou.



Ainda se manifestaram o líder comunitário presidente da UABA, Airton Alende, recordando os grandes carnavais de Alegrete e a presença da Unidos. A carnavalesca Marli Leivas, mãe do vereador João Leivas, emocionada, afirmou que a Unidos é uma só, é a escola que escolheu desde guria. “Como é bom ser dos Canudos” , bradou. Depois completou lembrando da sadia rivalidade entre as escolas, suas torcidas na avenida. Ficamos mais jovens e maios felizes com o carnaval, encerrou.



A palavra da Presidente Ilva





A exemplo de João Leivas, a presidente Ilva vestia branco, figurino da avenida. Palavras de agradecimento dizendo não lembrar de ter participado de uma homenagem como a que foi prestada à Unidos. E que esteve por diversas vezes participando de atos na Câmara e nunca sentiu a emoção que estava sentindo. Agradeceu ao canudense Tio Deca pela brilhante ideia que ele e outros na época tiveram de fundar a escola. Nominou membros da Unidos e abraçou todas as escolas representadas. Repetiu o apelo muito ouvido na Câmara para que nunca deixem o samba morrer e pediu o comprometimento de cada um. Não deixou de alfinetar os que costumam “demonizar” o carnaval, quando ele (o carnaval) é a essência da cultura. Carnaval feito por um povo que trouxe a dança, a religião, a culinária, um povo divino sim. A presidente Ilva afirmou que saía feliz da Câmara por saber que será possível sim uma caminhada em busca de colocar de novo o povo nas ruas. Carnaval é evento que se paga, por menor que seja. Finalizou reiterando: nos ajudem a não deixar o samba morrer.

Resgate do samba





Em nome da administração municipal, a secretária Gabriela Segabinazi proferiu que a Prefeitura soma-se a esse resgate que todos deviam aos que tanto lutam pelos carnavais da cidade.São 50 anos de cultura construídos por pessoas que fazem o carnaval acontecer. Destacou as famílias fundadoras, com menção especial ao remanescente daquela época, Tio Deca. E parabenizou toda a família verde e branca.





Solidariedade comunitária





A presidente Firmina Soares fez o pronunciamento que encerrou a sessão solene, destacando a trajetória de uma das escolas de samba mais tradicionais da cidade, a Unidos dos Canudos ou carinhosamente como é conhecida “ A mais querida”, no ano de seu cinquentenário. Uma escola, com experiência de vida e solidariedade comunitária. Uma escola de samba que oferece convívio social e respeitabilidade, reforçou. Parabenizou o vereador proponente, João Leivas, pela bela homenagem à Unidos e sua caminhada gloriosa. Se depender dos Canudos, o samba nunca vai morrer, encerrou.



A sessão solene se encerrou em ritmo de festa, com o canto de muitos sambas-enredos que consagraram a Unidos, muitos clics e uma recepção aos convidados.

Fotos: Naiane Albuquerque