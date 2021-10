Com a morte do dono, Taz perambulou muito até ser resgatado, agora precisa de um lar

O “Taz” como é a carinhosamente chamado pela voluntária Camila Falcão Appratto, precisa de um lar.

Taz recebe cuidados diário da voluntária

Ele foi resgatado pela voluntária no dia 17 de setembro. Taz se encontrava em situação lastimável de abandono, cheio de pulgas, carrapatos e faminto. Camila acolheu o pequeno cãozinho que ficou sozinho devido à morte do seu dono.

Taz foi resgatado

“O pior foi sentir o sentimento de tristeza do Taz aguardando a volta do seu tutor que nunca mais retornaria devido ao falecimento”, relembra a voluntária.

Camila procurou a reportagem do PAT para auxiliar quanto a uma doação responsável. Ela não tem condições de ficar com o cão, já que possui outros que foram adotados pós resgate e seu espaço não comporta mais animais.

Ela conta que não se sabe como foi a vida do pequeno Taz e o quanto ele sofreu até ser visto e resgatado. “No início se mostrou um cachorro muito temeroso, não confiava mais no ser humano, ficava em pânico se alguém se aproximava”, revela.

Foi com muita paciência e carinho que a voluntária conseguiu que ele se solte e tenha confiança de que não mais sofrerá pela maldade e abandono.

Taz é um cão de pequeno porte

“O Taz se dá muito bem com outros cães e, apesar de ainda ter medo, ele vem progredindo muito bem a cada dia.

É um cão que só precisa de amor e paciência para se tornar seu melhor amigo”, afirma Camila.

Quem tiver interesse e possibilidade de adotar o Taz pode entrar em contato pelo telefone: 55-996417506.