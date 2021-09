Destemida ginete de Alegrete é 3ª colocada no seu primeiro rodeio estadual

Casada há nove anos é mãe de Bernardo 8 anos e Antonella de 3 anos. Lidiara ressaltou que sempre residiu na cidade, porém, sempre que conseguia “ fugia” pra campanha, pois sempre foi apaixonada pela lida e gauchada.

Ela foi do prendado CTG Nico Dorneles no Passo Novo e, quando começou a ir em rodeios, se apaixonou pelo esporte que é a Gineteada, entretanto, na época não conhecia nenhuma mulher que participasse da monta.

Mas o destino a fez conhecer o marido João Silveira, que é ginete. A primeira vez que ela o viu, foi numa campereada, onde ele participou de uma das principais provas a gineteada.

Com o tempo, aconteceu o namoro e depois o casamento. Desde então, ela passou a acompanha-lo em rodeios, o incentivando. “Ocorreram vezes que eu o “incomodava” para eles montarem 4 espora, mas ele ficava meio sestroso, acredito que pelo fato de que eu não conhecia muito, nunca tinha feito e por ser um esporte meio perigoso. Contudo, há 3 anos eu tinha feito minha inscrição para ir no rodeio Estrelas do Laço em Cachoeira e fiquei bem ansiosa e empolgada, mas uma semana antes do rodeio soube que estava grávida da minha menina, então ali parei”- narrou.

Hoje, com 30 anos, ela pensava que nunca iria realizar seu sonho de ser ginete e pedir cavalo no palanque, porém, em maio desse ano, ficou sabendo que teria um rodeio de Gineteada feminina na cidade de Encantado, organizado por uma amiga, Sara.

Desde então passou a fazer parte de uma grupo de whatsApp e as amigas a incentivando e apoiando.

Foi a partir dessa coragem que resolveu participar e perceber que a idade não poderia ser uma desculpa para não realizar seu sonho.

O grupo tem mais de 10 mulheres ginetes que têm nos companheiros o incentivo, amigos e tropilheiros, além de todo apoio de umas com as outras. “Somos uma grande família, que estamos desbravando nosso espaço, principalmente na gineteada, pois em alguns momentos recebemos críticas, ouvimos que não é esporte para mulher. Mas isso as tornam mais fortes – acrescenta.

E, no último dia 12, na cidade de Viamão no Rodeio de aniversário de 15 anos da filha do tropilheiro Giovane Trindade, ela participou do seu primeiro rodeio como ginete. “Foi uma “baita” festa e nós (mulheres) fizemos o que mais amamos que foi Ginetear”- pontua.

Suelen Vigil – de Caxias do Sul – levou o 1° lugar, Vitória Fogaça de Santa Catarina, o 2° lugar e a alegretense trouxe o troféu do 3° lugar para Alegrete.

“Pra mim, foi muito emocionante porque foi minha primeira vez e eu nunca tinha montado no lombo de um aporreado. Eu não tenho esse tipo de animal para treinar, até então, todos os treinos foram em cavalos mansos. Além de fazer corrida e cuidar da minha alimentação” – cita.

Atualmente, Lidiara reside no interior com a família, no Passo Novo, onde o companheiro tem um centro de doma CT João Silveira. Ela é parceira dele e o auxilia nas lidas com os cavalos e domas.

“Hoje há ginetes femininas de todo lugar do Rio Grande do Sul e Uruguai e em meu nome e das gurias destacamos para que as pessoas nunca deixem de realizar seus sonhos, pois ” lugar de mulher é onde ela quiser” – inclusive na Gineteada. Recebi muitos incentivos, principalmente, do meu marido que foi o que mais esperei e ele esteve ali, do meu lado, pra me ajudar e isso me faz muito feliz e orgulhosa do casal que somos. Além da Sara que também tem um programa no Instagram e Facebook, onde fala tudo sobre mulheres. Assim como, Taiana Nunes de Quaraí , Silvia Macarena de Livramento, Claudinha do Uruguai , Vitória Fogaça de Santa Catarina, Suelen Vigil de Caxias, Deise Caurió de Alvorada, entre outras como nossa garganta de ouro, a narradora Stella Camargo de Gramado. Fica meu agradecimento a todos que torcem por nós, mulheres, incentivam e apoiam”- concluiu.