Paulo Cunha é reeleito a presidência da Liga Alegretense de Futebol

Por 19 votos a 5, o desportista Paulo Henrique Cunha dos Santos vai continuar pelo próximo triênio como presidente da Liga Alegretense de Futebol. A comissão eleitoral foi composta pelo presidente da UABA Airton Alende, presidente do Sindicato da Alimentação Marcos Rosse e o advogado Sivens Carvalho.

Eleição transcorreu de maneira tranquila na LAF

A eleição realizada na noite da última quarta-feira (20), na sede da entidade transcorreu de forma tranquila, onde dos 27 clubes aptos a votação, apenas três não compareceram.

Dirigentes compareceram na sede da entidade

Cunha destacou que a diretoria vai trabalhar em conjunto, e todos estão empenhados em prol do esporte amador. A nova diretoria, traz como 1º vice-presidente Zamir Hamud Maruf e 2º vice Clóvis Renato Vargas Ferreira. Secretários Anderson Dambrós e Luis Fernando Brasil Oliveira e tesoureiros Ronaldo Almeida Medeiros e Ênio Mendes Machado.

Resultado final foi de 19 a 5

O departamento de escolinhas é composto pelos desportistas Sérgio Augusto Lima de Freitas, Claudiomiro de Souza e Alexsandro dos Santos. Já o departamento de patrimônio assume Marco Antonio Ramos da Silva (Sede), e Eraldino Trindade (Campos). O departamento jurídico está a cargo do Dr. Sivens Henrique Gomes Carvalho.

No Conselho Fiscal, Miguel dos Santos, Paulo Marquezan e Valter Luiz Martins. Na suplência estão: João Ribeiro, Juliano Ferrão e Marco Antônio Ramos.

O presidente assumiu e se comprometeu a dinamizar o trabalho da LAF, vai dar transparência aos clubes e fomentar a prática do futebol nas vilas.

Paulo Cunha foi reeleito presidente da LAF e falou aos clubes

Paulo ressaltou que a LAF realizará um torneio na categoria Principal nos próximos dias, além de apoiar a fase estadual de beach soccer no município, vai promover uma competição municipal no futebol de areia. Quantos aos campos da Praça da Juventude, reafirmou o compromisso de movimentar aquele espaço. Em parceria com a prefeitura, os campos vão receber os cuidados necessários para que na próxima temporada estejam aptos.

“Vamos trabalhar em conjunto, todos terão voz. São os clubes que fazem a LAF e é por ele que vamos buscar melhorias para o esporte amador da cidade”, pontuou o presidente Paulo Cunha.

Fotos: Marcos Rosse