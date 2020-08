Com a pandemia aumentou sofrimento psíquico atendido no CAPS I

Compartilhe











No último mês de junho aumentaram os atendimentos no CAPSi, de acordo com a diretora, Liliane Blanco.

No início da pandemia estava mais calmo, agora no último mês aumentou o sofrimento de crianças e jovens em Alegrete que buscam o serviço, destaca.

Ela disse que por estarmos numa pandemia é preciso cuidado com aglomerações e, devido a isso, a equipe atende os casos mais urgentes com agendamentos, na sede do CAPSi, na praça Castelo Branco, no bairro Ibirapuitã. Neste período, aumentou a depressão e outros sofrimentos, diz a diretora. São realizados, uma média, de três atendimentos por dia.

– Os mais novos são os que mais têm dificuldades de lidar com todas essas mudanças que vivemos. Desde o último mês de março temos que dar amparo a essas pessoas, comenta Liliane Blanco .

O serviço conta com atendimento de psiquiatra, psicólogos e outros técnicos que ajudam, tantos crianças como jovens e suas famílias.

Vera Soares Pedroso