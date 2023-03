Com caminhão locado, Defesa Civil continua com distribuição de água no interior

Mesmo com as últimas chuvas, a Defesa Civil do Município continua atendendo comunidades do interior de Alegrete.

Renato Grande, que coordena a DC, diz que as chuvas não foram iguais em todas as regiões de Alegrete. E, por exemplo, levam água na comunidade da Vila Ajala (9 mil litros), nos assentamentos eles continuam entregando água em torno de 70 mil litros. Também ainda estão levando o produto para famílias do Capivari e Inhanduí.

O diferencial agora é que a Defesa Civil de Alegrete faz todo o trabalho desde a logística e a própria distribuição que antes era com caminhão da Secretaria de Agricultura.

E muito trabalho, porque estamos em dois servidores, observou.

O coordenador diz que a Prefeitura locou um caminhão de uma empresa de Santa Maria que, agora, está realizando este trabalho.