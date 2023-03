Alegrete discute aporte de recursos e financiamento público ao esporte

Alegrete realizou na noite de quarta-feira (22), uma audiência pública promovida pela Frente Parlamentar do Esporte e pela Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem Estar Social, para debater o Projeto de Lei Ordinária (E) que dispõe sobre destinação e recebimento do patrocínio pelo Poder Público a eventos realizados no território do município.

No plenário Gaspar Cardoso Paines, o presidente da Câmara Municipal, Luciano Belmonte, desejou que a audiência pública tenha resolutividade e que as ideias sejam convergentes em favor do esporte local.

A reunião foi conduzida pelo vereador Anilton Oliveira, presidente da Frente Parlamentar e pelo vereador Itamar Rodriguez, presidente da CIDBES.

A audiência contou com a presença do secretário de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Rui Medeiros, do procurador do Município, Paulo Faraco, e do advogado Everton Vilaverde, diretor executivo do Gabinete do prefeito Márcio Amaral. Na platéia, desportistas, líderes comunitários se fizeram presente na discussão em prol do esporte municipal. Os vereadores Bispo Ênio, vice-presidente da Casa, fez sua saudação, assim como o vereador João Leivas.

Marcaram presença e participaram dos debates lideranças esportivas, como Paulo Cunha, da LAF, Toninho Fagundes, de Efipan e do Flamengo, Fernanda Carvalho, da Patinação, Miguel Paulo da Cruz, entre outros. O Centro Empresarial esteve representado pelo jornalista Nilson Gomes.

Há consenso que a lei vem somar e facilitar o aporte de recursos públicos em eventos esportivos e incentivo aos atletas e as respectivas entidades que movimentam a cena esportiva e cultural.

Os vereadores pretendem apresentar emendas ao projeto, que serão analisadas nas respectivas comissões para posterior avaliação da prefeitura.

Fotos: assessoria CMA