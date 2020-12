Abertas inscrições para Ensino Fundamental e primeiro do Médio na Rede Estadual

A Coordenadora Regional de Educação informa que iniciaram as inscrições para alunos novos que vão ingressar no Ensino Fundamental e no primeiro ano do Ensino Médio nas escolas estaduais.

A Delegada Regional de Educação, Sara Cardoso, diz que as inscrições acontecem de 15 de dezembro a 3 de janeiro.

Quem não tiver acesso ao site da SEDUC www.seduc.rs.gov.br pode ir na escola de sua preferência saber o plantão de cada escola encaminhar as inscrições para o ano letivo de 2021.

As escolas da Rede Estadual continuam com as aulas, online, e também com a entrega de material impresso a quem não tem aceso às aulas nas plataformas da internet.

O Conselho Tutelar relata que está preocupado com a não devolução das atividades por parte dos alunos ou pais e isso prejudica os estudantes, já que essa atividades valem como letivas.

Vera Soares Pedroso