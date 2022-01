Com exceção de três regiões, rompimento de adutora deixa Alegrete sem água

Share on Email

De acordo com o gerente local, Cristiano Machado, o vazamento é muito intenso, por esse motivo, não teria como esperar. Equipes já estão no local realizando o conserto e a previsão de retorno do abastecimento é para às 17h deste dia.

Apenas três regiões da cidade não serão atingidas: Zona Leste, bairro Vila Nova e parte da Cidade Alta. As demais, já estão sem água.

Cristiano lamenta os transtornos a todos, mas esclarece que foi algo não programado e não havia indícios de que poderia acontecer.