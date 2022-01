Detentas produzem mais de 1 mil absorventes em um ano de projeto do sistema prisional do RS

A ação, que previa a realização de oficinas de educação menstrual e a produção de bioabsorventes, começou em dezembro de 2020. De lá para cá, mais de 100 apenadas participaram. Todo o material produzido foi destinado para quatro unidades prisionais que atendem mulheres privadas de liberdade no estado.

De acordo com a chefe da Divisão de Trabalho Prisional da Susepe, Elisandra Minozzo, os absorventes são confeccionados nos presídios estaduais femininos de Lajeado e de Torres. É nesses locais que as detentas recebem a capacitação.

“Nas oficinas, são abordados temas como saúde feminina, educação menstrual, geração de trabalho e renda, com foco no empreendedorismo feminino e na capacitação dessas mulheres presas. Queremos contribuir com a efetiva ressocialização das pessoas privadas de liberdade com o projeto”, conta.