Com inscrições abertas, Citadino de Futsal cria terceira divisão

O melhor do futsal alegretense entra em quadra a partir de março, com a realização da edição de 2020 do Citadino de Futsal de Alegrete.

Este ano, a novidade é a inclusão da disputa da terceira divisão. Ao todo, serão 10 equipes em cada divisão. As inscrições estarão abertas até o dia 20 de fevereiro, na sede do Sesc Alegrete, conforme Decreto 732/2019 que estabelece as equipes conforme a classificação na edição 2019. Já para a terceira divisão, as inscrições serão de 26 de fevereiro a 16 de março.

Promovido pela Prefeitura, através da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, em parceria com o Sesc Alegrete, o Citadino é a principal competição de futsal que este ano deverá contar com 30 equipes, reunindo em torno de 600 atletas As equipes serão divididas em duas chaves (A e B), com cinco equipes cada, com jogos por rodada sempre às segundas-feiras e sextas-feiras, às 20h.

Conforme os coordenadores Roger Severo (Prefeitura) e Ivaneli Lemes (Sesc), a forma de competição será inédita com a disputa da Terceira Divisão. Assim sendo, os dois últimos colocados da Primeira Divisão cairão para a Segundona de 2021. Por sua vez, os dois melhores colocados da Segunda Divisão, subirão para a Primeira Divisão do ano que vem. Já os dois melhores da Terceira Divisão sobem para a Segunda Divisão em 2021 e os dois últimos colocados da Segunda Divisão, cairão para a Terceira Divisão no próximo ano.

As inscrições ao custo de R$ 300, serão no máximo de vinte atletas, sendo aberta a inscrição de atletas de outras cidades, assim como de atletas federados e os ingressos par a os jogos foram estipulados em R$ 3.

Júlio Cesar Santos Fonte: alegrete.rs.gov.br Foto: Pedro Mello