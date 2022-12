Com maior média móvel em 130 dias, RS ultrapassa 2,8 milhões de casos de Covid

O Rio Grande do Sul atingiu, neste sábado (10), a marca de 2,8 milhões de casos identificados de Covid-19 em toda a pandemia. Com os dados atualizados neste domingo (11), o estado soma 2.803.975 infecções por coronavírus em quase três anos.

Nos últimos dias, o estado observa um avanço no número de casos da doença. A média móvel semanal é a mais alta em 130 dias. Nesta semana, são 3.342 novas infecções por dia 315% a mais do que há 14 dias. Dessa forma, o estado retorna aos patamares verificados na virada de julho para agosto deste ano.

Conforme a Secretaria Estadual da Saúde (SES), há 30.439 casos em acompanhamento no RS.

Além disso, o estado soma 41.330 mortes por Covid-19, sendo duas delas notificadas nas últimas 24 horas. A média móvel de óbitos desta semana é de seis vítimas novas por dia.

Internações

Desde novembro, o RS registra aumento de internações por coronavírus. No dia 1º de novembro, eram 94 pacientes com Covid-19 confirmada em leitos clínicos; neste domingo, são 442. Nas UTIs, o número saltou de 25 a 67 no mesmo período.

Hospitalizações por Covid no RS

Os leitos de UTI destinados ao SUS estão superlotados nas regiões de Canoas e Bagé, considerando pacientes com todos os tipos de doença. Na região de Santa Cruz do Sul, a rede privada opera acima da capacidade em leitos críticos.

Vacinômetro

O Rio Grande do Sul já vacinou 9.078.213 pessoas com a segunda dose (Coronavac, Pfizer e AstraZeneca) e 360.664 pessoas com a dose única da Janssen. Esse contingente soma 85,1% da população com três anos ou mais no RS, público que já pode tomar duas doses ou a dose única.

No entanto, a SES afirma que 647.559 pessoas seguem com a segunda dose em atraso no estado.

Com a dose de reforço (terceira nos esquemas de Coronavac, Pfizer e AstraZeneca ou segunda no esquema Janssen), são 5.748.653 pessoas. O número equivale a 58,47% dos maiores de 12 anos, aqueles que já podem receber o reforço.

Entre os atrasados, 3.017.280 pessoas ainda não receberam a dose extra. O estado ainda soma quase 2 milhões de quartas doses aplicadas, com 2,1 milhões de atrasados.

Por Redação, g1 RS