Com mais 105 mortes por Covid, RS ultrapassa uma centena de óbitos em 24h pela 1ª vez após 210 dias

A Secretaria Estadual da Saúde (SES) notificou, nesta terça-feira (8), mais 105 mortes causadas pela Covid-19. É a primeira vez, desde 13 de julho do ano passado, que o Rio Grande do Sul tem mais de uma centena de vítimas identificadas em 24 horas — foram 107 naquela ocasião, há 210 dias.

As mais recentes aconteceram entre 15 de janeiro e 7 de fevereiro, mas só foram computadas nesta terça. Assim, o Rio Grande do Sul tem 37.290 vítimas do coronavírus em toda a pandemia.

A média móvel de mortes segue em alta, com 50 óbitos diários. Este patamar é o mais alto também desde julho do ano passado. Na comparação com duas semanas atrás, quando a média era de 26 vítimas diárias, o aumento foi de 88%.

Casos

A SES divulgou ainda mais 16.351 casos conhecidos de coronavírus. Com eles, o RS chega a 1.948.574 infecções em toda a pandemia.

O número de pessoas com o vírus ativo no organismo (123.810) mantém queda, mas a proporção segue em 6,4% do total de casos.

Outras 1.787.359 pessoas são consideradas recuperadas (91,7%). Já a taxa de letalidade aparente, que é a proporção de mortes entre casos conhecidos, é de 1,9%.

A média diária, que voltou a aumentar e é de 17.307 novas infecções conhecidas diariamente no estado, está em estabilidade. Isto porque a variação em relação a duas semanas atrás deixa a média móvel de casos com variação de 7%, o que está dentro da margem.

Internações

A taxa de ocupação de leitos de UTI no Rio Grande do Sul segue em 63% da capacidade e 1.934 pessoas internadas em 3.078 vagas. Porém, devido ao ataque hacker ao sistema da Procergs, alguns dados podem estar desatualizados.

Conforme o sistema da SES, eram 665 pacientes adultos em UTI adulta com Covid confirmada ou suspeita da doença, além de 35 em leitos pediátricos com resultado positivo ou suspeita de SRAG.

Nos leitos clínicos, até a última atualização, eram 1.649 pacientes com confirmação ou suspeita de Covid e 99 crianças e adolescentes nesta situação.

Fonte: G1