Com projeto cívico-militar IEEOA precisa urgente de reforma no telhado e rede elétrica

A quase centenária escola estadual Oswaldo Aranha, com tradição de ensino em Alegrete, mantém as suas atividades desde o ensino infantil até o nível médio. Agora como escola cívico-militar, desde o ano de 2021, em projeto que foi assumido pela SEDUC o educadário apresenta problemas na parte estrutural de seus prédios. O que fica para Avenida Freitas Valle é o mais avariado e, conforme o diretor Ernesto Viana, precisa da troca da rede elétrica, de todo o telhado e devido a isso algumas salas tem goteiras. O projeto já está na 10ª CRE e passa pela burocracia das licitações.

Prolemas no forro de salas do IEEOA( prédio mais antigo)

Outro problema visível de quem passa na rua é a falta do muro da escola que também aguarda licitação. -Se alguém terceirizado quissesse ajudar nos faríamos este muro, disse o diretor. Já em relação ao prédio novo, o da General Sampaio, o segundo andar continua interditado, porque a empresa que fez parte da obra ( telhado e outros como pinturas) faliu e se iniciou um novo processo de licitação. Isso faz com que as turmas de 1º ano do Médio estejam alojadas no prédio velho do IEEOA.

Escola sem muro de proteção

O projeto cívico-militar com crianças até o quinto ano tem a colaboração do sargento Acosta, da BM, que ensina várias ações de postura e comportamento aos alunos, na maioria uniformizados. – Eu digo que quero ver todos daqui num curso superior, em incentivos diários com eles. Convém ressaltar que os recursos que vieram para esse projeto foram para compra dos uniformes e computadores.

Alunos tendo a formação

Tanto a direção como os professores querem ver a escola reformada, porque sabem da importância histórica dos prédios e do valor deste educandário para a comunidade em espescial aos estudantes do bairros adjacentes que estudam no local. Ate oomento da postagem não obtivemos retorno da Coordendaoria de educação sobre como estão os projetos de reformas específicas para o Oswaldo Aranha.

Segundo andar do prédio do IEEOA (General Sampaio), ainda interditado para obras que estão paradas