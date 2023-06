Inverno entra com tempo feio e previsão de chuva em Alegrete

Neste dia 21 de junho entra oficilamente o inverno no Hemifério Sul, um das das quatro estações do ano, que se começa no final do outono e termina com o início da primavera. No Brasil, ele começa nessa quarta-feiar e acaba na Primavera no dia 22 de setembro. A chegada da estação do frio e das geadas iniciou em Alegrete, sem muito frio, com tempo nublado, previsão de chuva e com temperatura mínima de 12°C.

O início da manhã foi de ruas vazias em Alegrete, com céu mais enferruscado que marca esse início de inverno, aqui na cidade. A nova estação tende a ter mais chuva, devido ao fenômeno El Niño, o que pode prejudicar culturas de inverno, como hortaliças e legumes. O comércio torce pelas quedas de temperaturas para desafogar estoques de modinhas em confecções calçadaos que chegaram para o Inverno.

Com este tempo mais úmido e a previsão de chuva muitos acordaram cedo para matear e não dispensaram o fogo nas lareiras, que além de aquecer dizem que ajudar a secar as casas. O comércio da venda de lenha é um dos que cresce a crescer a partir de agora. Além das paisagens que mudam muito com árvores secas, quando tem geada e campos branquinho como algodão, o inverno deixa, principalmente as mulheres mais elegantes com os modelos típicos da Estação.

Conforme o Inmet, além da menor incidência de radiação solar, a estação também se caracteriza pelas incursões de massas de ar frio vindas do sul do continente, provocando queda na temperatura do ar com valores médios inferiores a 22ºC na parte leste das regiões Sul e Sudeste do Brasil.Os próximos meses deverão apresentar temperaturas mais elevadas em relação à média histórica, porém, essa condição não impedirá o ingresso de massas de ar frio de origem polar, com períodos mais frios e que ocasionalmente provocarão fenômenos típicos da estação, como geadas e nevoeiros.

Trata-se da estação do ano mais fria, com queda nas temperaturas e, em alguns lugares, precipitação de neve. A palavra “inverno” tem origem no latim hibernu, que significa “tempo hibernal”.