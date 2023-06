“É o passo mais corajoso que dou na vida”, diz Felipe Suhre ao revelar sua orientação sexual em programa de TV

No início do mês dedicado à Diversidade e Orgulho ao LGBTQIA+, o alegretense Felipe Suhre teve uma participação especial no Programa Mais Você onde falou sobre a decisão de revelar sua orientação sexual aos pais e seguidores. O momento marcante ocorreu durante sua participação no programa em que atuava como repórter. Felipe se emocionou durante um café na manhã especial ao lado da apresentadora Ana Maria Braga.

O alegretense, com muitos anos na TV, decidiu deixar sua posição consolidada para embarcar em uma jornada de autoconhecimento há quatro anos. Além de dar aulas e palestras sobre essa busca interior, ele também escreveu o livro “Verdade: Um lugar para todos”, onde discute abertamente sobre sua orientação sexual. O jornalista descreve sua revelação como o passo mais corajoso de sua vida: “Quando comecei a me libertar dos meus bloqueios, percebi que tinha verdades que nunca tinha falado. É o passo mais corajoso que estou dando na vida. Pela primeira vez falo mais abertamente da minha orientação sexual, que foi a grande dor da minha vida, conseguir me aceitar.”

Felipe revela que, durante muito tempo, sentiu-se preso por uma sociedade que impunha normas rígidas sobre identidade e expressão de gênero. Ele sentiu-se incapaz de compartilhar essa parte importante de sua vida. No entanto, ao se libertar dessas amarras, sentiu que precisava falar sobre esse novo capítulo de sua jornada pessoal. Ele encontrou na cura de sua própria dor uma motivação para trazer sua verdade ao mundo.

Durante o programa, a mãe de Felipe, ex-vereadora Miriam Suhre, emocionou-se ao falar sobre seu filho e compartilhar seu amor incondicional: “Na vida, a gente tem que ser transparente sempre. Hoje essa é a minha missão. Até para chamar a atenção de outras mães que têm vergonha de ter um filho homossexual. Se você está feliz, filho, vamos lá, a gente está junto sempre. Poder falar do meu amor por ele é maravilhoso. As palavras de sua mãe tocaram Felipe profundamente, levando-o às lágrimas.

Felipe expressou o sentimento indescritível de libertação que experimentou ao compartilhar sua verdade com seus pais. Ele sentiu-se, metaforicamente, voando naquele momento, mais próximo de si mesmo e de Deus do que nunca. Para ele, viver a própria verdade é o lugar mais espiritual que alguém pode habitar dentro de si.

Além de abordar sua orientação sexual, Felipe destaca a importância do amor incondicional, que vai muito além da questão da sexualidade. Ele acredita que, muitas vezes, coloca-se condições para amar, quando simplesmente deveria-se amar sem restrições. Durante o programa, Felipe segurou as mãos de Ana Maria Braga, sua amiga e apresentadora, e agradeceu a ela por ser uma luz em sua vida.

A história de Felipe Suhre é um testemunho poderoso de coragem, autoaceitação e amor. Sua jornada de autoconhecimento e ato de compartilhar sua verdade inspiram outras pessoas a se libertarem das amarras impostas pela sociedade. Felipe demonstra que viver a própria verdade é um ato espiritual e transformador, capaz de trazer cura não apenas para si mesmo, mas também para aqueles que são tocados por sua história.

O exemplo de Felipe Suhre ressoa não apenas durante o mês dedicado à Diversidade e Orgulho LGBTQIA+, mas em todos os momentos em que buscamos compreender, aceitar e aceitar uns aos outros, independentemente da orientação sexual. Ele lembra da importância da autenticidade, amor e de abraçar a diversidade como uma parte fundamental da rica tapeçaria da humanidade.